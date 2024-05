Europee: Più Europa, ‘Polizia intervenuta a banchetto Piacenza, Piantedosi spieghi’

agenzia

Roma, 25 mag. “Oggi al nostro banchetto di Faenza si sono avvicinati due funzionari in borghese, ci hanno fatto vedere i distintivi, chiesto i documenti e intimato di coprire la scritta ‘vota’ dal manifesto che campeggiava davanti al tavolino degli Stati Uniti d’Europa, ‘non si può scrivere’. Chi stava al tavolo ha eseguito. Poi dopo mezz’ora sono tornati altri agenti di Polizia in divisa dicendoci che non si poteva nemmeno vedere la data delle elezioni europee… a quel punto abbiamo tolto tutto; che senso aveva?”. È la denuncia del coordinatore di Più Europa Ravenna Nevio Salimbeni, pubblicando su Facebook la foto della pecetta bianca sul manifesto che invita a votare per gli Stati Uniti d’Europa.