Europee: programma Pd, ‘decisioni informate su maternità e paternità’

agenzia

Roma, 10 mag “Vogliamo un’Europa in cui ogni persona possa prendere decisioni informate sulla maternità e sulla paternità. Dove le ragazze e i ragazzi siano informati sui propri diritti, sui propri corpi e sulle proprie relazioni. Dove i prodotti per il ciclo mestruale e i contraccettivi siano liberamente disponibili. Dove gli individui possano definire liberamente la propria sessualità, il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere”. Lo prevede la bozza del programma per le europee del Pd esaminato dalla Direzione dem.