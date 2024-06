Europee: Provenzano, ‘Pd prima forza nel Pse, insieme per fermare destre’

agenzia

Roma, 10 giu. “Il Partito Democratico esce da queste elezioni come la prima forza della famiglia socialista e democratica europea e lavoreremo insieme a tutti progressisti per fermare l’avanzata dell’estrema destra”. Così Peppe Provenzano, responsabile Esteri, Europa e cooperazione internazionale intervenendo alla prima riunione della Presidenza del Pse dopo i risultati elettorali.

“Era il primo test nazionale della nostra leader, ed è stato un successo. Lo sforzo collettivo ci ha premiato. Dobbiamo fare ancora molto per battere Meloni ma siamo sulla strada giusta. Intanto, è fallito il disegno delle destre. Senza il Pse non può esserci alcuna maggioranza al Parlamento Europeo. Nei negoziati con le altre forze politiche, dobbiamo usare tutta la nostra forza per porre alcune condizioni precise: nessun accordo con l’estrema destra, andare avanti sui diritti sociali, rilanciare il nostro piano per la sostenibilità ambientale e sociale, impegno per un protagonismo diplomatico dell’Europa per costruire la pace giusta”.