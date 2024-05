Europee: Rampelli, ‘Meloni dimostra coraggio e rapporto esemplare con italiani’

agenzia

Roma, 28 apr. “La candidatura del presidente Meloni conferma ciò che tutti noi sapevamo ma che è giusto sappiano tutti anche al di fuori di Fdi: il suo coraggio e il rapporto esemplare con gli italiani. Come presidente del Consiglio impegnata sul fronte interno e internazionale come nessuno fin qui è riuscito a fare, Giorgia vuole nuovamente plasmare il suo mandato su quel legame partecipativo con gli elettori per avere una delega diretta a cambiare l’Europa. Una sfida che sarà ancora più importante del previsto perché arriva dopo un anno e mezzo di governo attraverso cui il presidente Meloni ha costruito relazioni fondamentali che stanno già influendo sulle dinamiche europee, come con il Piano Mattei e la nuova strategia per contenere i flussi migratori”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.