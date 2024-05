Europee: Rauti, ‘vincere per spostare asse politico a destra’

agenzia

Roma, 28 apr. “La candidatura di Giorgia Meloni alle prossime elezioni europee è una sfida per portare a Bruxelles il ‘modello italiano’, una maggioranza politica omogenea di centrodestra che disegni un’Europa diversa, un’Europa dei popoli, meno burocratica e più pragmatica. Siamo sempre Stati europeisti ed adesso vogliamo realizzare il nostro sogno: un’Europa confederale di nazioni sovrane, forte e solidale, con una politica estera e di difesa da protagonisti nello scacchiere internazionale”. Lo afferma la senatrice di Fratelli d’Italia e sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti.