Europee: Renzi a Giorgetti, ‘ma come fa a stare con Salvini che dice ‘meno Europa’?’

Roma, 10 mag. “Ministro Giorgetti, ma come fai a stare in un partito che ha tappezzato le città con manifesti in cui si dice ‘meno Europa’? Giorgetti ha a che fare con un leader -Salvini intendo, no Vannacci che è il vice- che lo rappresenta che sta dicendo ‘meno Europa’ e se lo dici porti al declino”. Così Matteo Renzi rivolgendosi a Giancarlo Giorgetti durante un’iniziativa di Confindustria Lombardi a cui partecipano insieme ad Antonio Tajani, Guido Crosetto e Carlo Calenda.

