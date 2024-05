Europee: Renzi, ‘a Meloni non interessa contare in Europa ma contarsi con Salvini’

agenzia

Roma, 28 apr. “Alla Meloni non interessa contare in Europa, interessa contarsi in Italia. Lei dice: prendo un sacco di voti e il giorno dopo a Salvini gli faccio…un bel discorsetto, questo è quello che vuole fare, i conti attraverso le Europee per poi regolare i suoi rapporti con Salvini”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Dritto e rovescio’ su Retequattro.

