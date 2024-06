agenzia

Roma, 7 giu “C’è stata l’ipotesi di candidare Eva Kahili, la cultura radicale ha spesso utilizzato la campagna elettorale per portare casi di mala giustizia in prima pagina. Abbiamo scelto come simbolo di queste candidature Gian Domenico Caiazza, che ha accompagnato Tortora nei suoi procedimenti giudiziari”. Lo ha detto Matteo Renzi a Coffee break.

