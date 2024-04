agenzia

Roma, 21 apr “Nel 2014 il mio Pd non mise il nome nel simbolo e il segretario nazionale non si candidò per finta alle europee. Nel 2024 accade il contrario. E tutti quelli che in questi anni mi hanno attaccato oggi che dicono?”. Lo scrive su X Matteo Renzi.

