Europee: Renzi, ‘Meloni candidata segno sfiducia suo gruppo dirigente’

Roma, 2 mag. “Credo che avere candidato se stessa sia un segno di sfiducia verso il suo gruppo dirigente”. Così il leader di Iv Matteo Renzi a Rtl 102.5 commenta la discesa in campo di Giorgia Meloni per le elezioni europee.

“Ognuno candida chi vuole – rimarca l’ex premier -. Noi candidiamo gente che va in Europa. Io penso che a Bruxelles bisogna mandare dei politici”, altrimenti “i francesi, i tedeschi e gli altri ci fregheranno sempre e non riusciremo mai a incidere. Se ti candidi e non vai in Europa lo fai per contarti ma l’obiettivo alle Europee non è quello di contarsi ma di contare. Ci vuole la politica, non influencer”.

