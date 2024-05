Europee: Renzi, ‘obiettivo 1 eletto in più dei sovranisti di Salvini, sogno è Draghi alla guida’

agenzia

Roma, 2 mag. Il risultato che mira a portare a casa alle prossime europee? “Un parlamentare europeo in più dei sovranisti di Salvini”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ai microfoni di Rtl.

“Siccome nel 2021 abbiamo mandato a casa Conte per portare Draghi, facendo arrabbiare tanta gente ma, secondo me, abbiamo fatto bene – un capolavoro tattico che volentieri mi scrivo nel curriculum – il mio sogno sarebbe mandare a casa gente come Ursula Von Der Leyen, che è ideologica, e portare uno come Mario Draghi”, alla guida della Commissione europea.

