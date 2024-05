Europee: Renzi, ‘punto a miracolo bis, Draghi in Ue e Von Der Leyen a casa’

agenzia

Roma, 23 mag. Se verrà votato, andrà davvero in Europa, perché oggi il Parlamento europeo conta di più di quello italiano, “in questa fase sì. Avete visto che sta succedendo? C’è un rischio di guerra quotidiano e l’Europa dorme, è addormentata, è in mano a burocrati. Allora portiamo in Europa la voce dell’Italia, ma una voce in grado di farsi sentire”. Così Matteo Renzi, ospite di ‘Mattino Cinque’, su Canale5.

A chi gli chiede se non sia stato ‘furbo’ mettersi ultimo in lista, “mi sta dando un assist – replica l’ex premier – portandomi a chiedere di scrivere ‘Renzi’ sulla scheda, la verità è che quando sei primo o ultimo con le preferenze non cambia molto”. E ai detrattori che sostengono che questa sarebbe una ‘soluzione’ per spedirlo in Europa, “affare fatto – replica il leader di Iv-, però a quel punto mando a casa la Von Der Leyen”, ‘rea’, a suo dire, di “imprese costrette a chiudere a causa di parametri ambientali troppo ideologici”, una presidente “debole sulle riforme. Se riuscissi nel miracolo bis di mandare in Europa Draghi dopo averlo mandato a Palazzo Chigi, allora sarei l’uomo più felice del mondo. Ma chi chiede il voto e poi non va in Europa vi prende in giro”.