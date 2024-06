Europee: Renzi, ‘sarà una lunga notte, vedremo se i cittadini hanno premiato la nostra scelta’

agenzia

Roma, 9 giu “Sarà una lunga notte elettorale aspettando il responso delle urne delle Europee. Penso che il dato degli altri Paesi confermi una volta di più che aver dato vita alla lista Stati Uniti d’Europa sia stata una scelta politicamente coraggiosa e culturalmente sfidante”. Lo scrive Matteo Renzi su Twitter.

“Come abbiamo detto in campagna elettorale siamo a un bivio: o l’Europa cambia o l’Europa muore. E basta dare un’occhiata a ciò che sta avvenendo in Francia o Germania per rendersi conto di quanto urgente e grave sia la sfida. Vedremo nelle prossime ore se i cittadini avranno premiato la nostra scelta consentendoci di rappresentarli a Strasburgo”, scrive tra l’altro il leader di Iv.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA