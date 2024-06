agenzia

Roma, 30 mag “Elly Schlein è diventata europarlamentare grazie al nostro 40%. Non posso accettare l’idea che lei continui a utilizzare il tema dei diritti come una bandierina e non usi mai la parola doveri”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘PolitiGame’, il format di Skuola.net per le europee.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA