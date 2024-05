Europee: Renzi, ‘se starei con Meloni in Ue? Non so che farà lei, io per Draghi’

agenzia

Roma, 27 mag. “Io sono molto più esuberante e calmo di Emma Bonino ma entrambi condividiamo gli obiettivi. Poi abbiamo stili diversi”. Così Matteo Renzi a Metropolis sul sito di Repubblica. “Se starei in maggioranza con Meloni? Io non so cosa farà lei. Secondo me i Popolari prenderanno la commissione e spero non con un bis di Ursula Von der Leyen. I Socialisti per la prima volta hanno chiesto il Consiglio, potrebbe essere Antonio Costa. Il mio sogno, se ci fosse un impasse, è arrivare a Draghi”.

