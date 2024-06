agenzia

Roma, 9 giu. “Anche l’8% per Fi sarebbe un grandissimo risultato, un anno fa ci davano al 4-5%, non so se arriveremo al 10%”, obiettivo indicato dal segretario Antonio Tajani, “per noi dall’8 in su è una grande vittoria”. Lo dice Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, ospite di Porta a Porta.

