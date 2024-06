Europee: Ronzulli (FI), ‘confermata fiducia a governo’

agenzia

Roma, 10 giu. “Gli italiani in queste elezioni di midterm, un referendum sul governo, hanno votato e ci hanno confermato la fiducia, anche in virtù delle riforme che stiamo portando avanti come il premierato. Bloccarlo in Parlamento come le opposizioni hanno tentato di fare non ha portato alcun risultato. Il premierato piace”. Così a Porta a Porta la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

