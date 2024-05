Europee: Ronzulli, ‘transizione ecologica con passi piccoli e decisi’

agenzia

Roma, 11 mag. “Nell’affrontare la transizione ecologica ci vuole equilibrio. Non possiamo cadere nella trappola di cedere a Greta Thunberg o al ‘cardinale’ Timmermans, che ha tentato di ideologizzare la svolta green. C’è bisogno di una politica di piccoli ma decisi passi, e il Governo sta facendo bene”. Lo ha affermato la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo all’evento ‘L’Energia dell’Italia’, organizzato a Firenze dall’Anter.