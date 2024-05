Europee: Salvini, ‘fondamentali per nostri figli, non per mia leadership’

agenzia

Roma, 6 mag. Elezioni europee sono lo spartiacque per sua leadership? “Questa è l’ultima cosa che interessa agi italiani. Io sono a disposizione del mio Paese da segretario e ministro e cerco di metterci tutto me stesso. Queste elezioni sono fondamentali per i nostri figli: o riacciuffiamo per i capelli il destino dell’Europa e dell’Occidente oppure tra qualche anno saremo una colonia per metà cinese e per metà islamica”. Così Matteo Salvini a Radio Cusano Campus.