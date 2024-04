agenzia

Roma, 21 mar. “Ovviamente l’obiettivo nostro è al minimo arrivare a doppia cifra come movimento per essere determinanti al Parlamento europeo” e avere così “una maggioranza senza socialisti, cosa che non è mai accaduta nella storia”. Così il vicepremier Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi a margine dei lavori del Cipess.

