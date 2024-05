Europee: Sandra Renzi, ‘passo indietro dopo candidatura leader Iv’

agenzia

Roma, 2 mag. La mia mancata candidatura alle europee? “Non sembrava che Renzi si candidasse in quel momento, poi il segretario ha comunicato che avrebbe corso e ho ritenuto fare un passo indietro, nessuno mi ha obbligato a farlo, sia chiaro. Mi è rimasto un po’ di stupore perché è stata una cosa un po’ improvvisa, nessuno si aspettava forse che si sarebbe candidato in quel momento”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Sandra Renzi, (quasi) omonima del leader di Iv, dirigente provinciale dello stesso partito, che in un primo momento si era candidata alle europee col suo partito ma poi ha scelto di lasciare spazio a Matteo Renzi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA