Europee: Santoro, ‘Comune Milano fuorilegge su raccolta firme’

Roma, 21 mar. – “Il Comune di Milano fuorilegge! Avendo provveduto a inviare la lista Pace Terra Dignità al comune di Milano via Pec per consentire ai cittadini di apporre la loro firma, ci siamo visti recapitare questa risposta dall’ufficio elettorale di quella città: ‘Facendo seguito alla comunicazione in cronologia, si evidenzia che il Comune di Milano non effettua alcun servizio di raccolta delle sottoscrizioni per le liste che si presenteranno alle prossime elezioni europee. Cordiali saluti Comune di Milano Ufficio Elettorale martedì 19 marzo'”. Così il giornalista Michele Santoro, tra i promotori della lista Pace Terra e Dignità per le elezioni europee.