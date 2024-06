Europee: Sardone (Lega) mostra minacce morte, ‘ti stupro bionda di m…’

agenzia

Roma, 3 giu. ‘Ti stupro bionda di merda’, ‘Spero che ti tagliano la testa’, ‘pu… cristiana del ca.., ‘muori fucilata’. Sono solo alcune delle minacce di morte indirizzata a Silvia Sardone, capolista della Lega alle europee nella circoscrizione Nord-Ovest, che non esita a postare gli screenshot degli insulti ricevuti addebitandoli alle sue battaglie “sul velo islamico, sulle moschee abusive e in generale sull’islamizzazione dell’Europa”.

Per lei “pesantissime minacce di morte”, alle quali “si aggiungono insulti e volgarità che riguardano anche i miei familiari. Da tempo – spiega in una nota – sono sotto scorta proprio per la marea di minacce che ricevo sui social e via mail. Evidentemente in tantissimi non sopportano che io, donna libera, possa evidenziare nei miei interventi l’oppressione di tante donne musulmane, spesso private della libertà di uscire di casa sole, lavorare o amare chi vogliono. A pochi giorni dall’arresto della madre di Saman Abbas che ha riportato l’attenzione sulla sua triste fine, rimango sempre sbigottita sull’odio e sull’incapacità di ammettere che c’è un gravissimo problema di sottomissione delle donne in tante comunità islamiche, spesso trattate come esseri inferiori”.