Europee: Schifani, ‘io assente a presentazione candidature? Avevo un altro impegno’

Palermo, 29 apr. “La mia assenza alla presentazione di sabato delle candidature di Forza Italia per le Isole per le Europee? Avevo un altro impegno”. Risponde così il Presidente della regione siciliana, Renato Schifani, alla domanda dei giornalisti che gli chiedono, a margine della presentazione del progetto di ristrutturazione del casale in cui fu ucciso Peppino Impastato nel 1978 a Cinisi, perché fosse assente sabato, quando sono state presentate a Palermo le candidature del collegio Isole.