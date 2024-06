Europee: Schlein chiude a Padova in ricordo ultimo comizio Berlinguer**

agenzia

Roma, 30 mag. Elly Schlein chiuderà la campagna del Pd a Padova dove Enrico Berlinguer tenne il suo ultimo comizio. “Era anche quella una campagna per le europee”, dice la segreteria dem ai cronisti. Prima dell’ultimo simbolico appuntamento, Schlein farà ancora numerose tappe. Domani sarà nella Liguria scossa dall’inchiesta sulla corruzione che coinvolge il presidente Giovanni Toti a cui da tempo il Pd chiede di dimettersi. Sabato sarà la volta di Milano e Torino, tanto che difficilmente Schlein riuscirà ad essere in tempo a Roma per il tradizionale ricevimento al Quirinale.