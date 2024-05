Europee: Schlein, ‘con Meloni e Le Pen popolari tradiscono Ue’

agenzia

Roma, 23 mag. “Non vedo la differenza tra l’Afd e il razzista, misogino, fan di Putin e omofobo Eric Zemmour. Quindi vorrei fare una domanda a Meloni: dopo di lui è pronta ad accogliere Orban e Le Pen?”, “i cittadini hanno il diritto di saperlo prima del voto” ed “i popolari stanno rincorrendo l’estrema destra nazionalista tradendo la loro cultura politica che fino a qui era comunque stata europeista”. A sferrare l’attacco alla premier è la segretaria del Partito democatico Elly Schlein, in un’intervista a ‘La Stampa’.

La leader dem punta il dito contro le “gravissime e ambigue dichiarazioni con cui Ursula von Der Leyen non ha smentito un’ipotesi di coalizione con i nazionalisti dell’Ecr e di Identità e democrazia, i gruppi di Salvini e Meloni in Europa”. Cosa farebbero i socialisti in tal caso? “Siamo stati a Berlino insieme a Scholz e a tutte le altre forze del Pse per dire che mai saremo in coalizione con le forze nazionaliste”.