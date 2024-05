Europee: Schlein, ‘Italia ha bisogno di investimenti comuni, destra contro’

agenzia

Roma, 28 mag. “Noi vogliamo un fondo europeo per l’efficentamento energetico delle case di almeno 100 miliardi così come lo abbiamo ottenuto per gli ammortizzatori sociali durante la pandemia. L’Italia e la Sicilia hanno bisogno che si vada avanti con gli investimenti comuni europei”. Così Elly Schlein a margine di una iniziativa elettorale a Catania.

“La destra nazionalista di Meloni e Salvini non crede negli investimento comuni, Meloni non ha votato il Next Generation Ue”.

