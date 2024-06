Europee: Schlein, ‘mai con destre nazionaliste, apertura Von Der Leyen molto grave’

agenzia

Roma, 2 giu In Europa “non siamo disposti ad accordi con le destre nazionaliste, i Conservatori di Giorgia Meloni e Identità e democrazia di Le Pen e Salvini. Sarebbe inaccetabile. E’ molto grave l’apertura ambigua di Ursula von der Leyen a raccogliere i voti da questa destra nazionalista. In Olanda Popolari e Liberali stanno tradendo la loro storia per fare il governo con le destre nazionaliste”. Lo ha detto Elly Schlein a In mezz’ora.

