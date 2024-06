Europee: Schlein, ‘Pd di distacco primo partito opposizione, cambiati rapporti di forza’**

agenzia

Roma, 10 giu. “Il Pd è più vivo che mai e l’alternativa alla destra è più credibile. Non intendo fare mezza polemica con le altre forze di opposizione, dico che quando sono arrivata i rapporti di forza erano altri, oggi siamo per distacco la prima forza di opposizione, per questo sentiamo la responsabilità della costruzione dell’alternativa. Continueremo a lavorare testardamente unitari”. Così Elly Schlein al Nazareno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA