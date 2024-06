Europee: Schlein, ‘Pd insiste su sanità e salario minimo’

agenzia

Roma, 3 giu. “È un piacere per me tornare a Frosinone. È una piazza importante perché anche qui sentono gli effetti di un anno e mezzo di governo Meloni, con i tagli alla sanità pubblica e con questa insistenza nell’affondare una nostra proposta fondamentale che è quella per il salario minimo. Sotto i nove euro all’ora non è lavoro, è sfruttamento e purtroppo è una realtà che riguarda tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori italiani”. Così Elly Schlein ad un’iniziativa elettorale a Frosinone.