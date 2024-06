agenzia

Roma, 10 giu. “Ci sono segnali preoccupanti dell’avanzare dei nazionalisti ma non hanno i numeri per costruire un’alternativa”. Così Elly Schlein al Nazareno che sottolinea come la delegazione Pd “sarà la prima insieme a quella di Pedro Sanchez e dei socialisti spagnoli” nel gruppo S&D.

