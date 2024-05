Europee: Schlein, ‘superare unanimità, basta ostaggio di veti’

agenzia

Roma, 22 mag. “Il Next Generation Ue non è caduto dal cielo ma da un impegno dei nostri eurodeputati, del commissario Gentiloni, del presidente Sassoli. Io sono una appassionata federalista europea perché niente si risolve dentro gli stretti confini nazionale. Per questo serve più integrazione e superare l’unanimità per non essere più ostaggi dei veti”. Così Elly Schlein al ‘Faccia a faccia’ alla Cna.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA