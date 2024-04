Europee: Scuderi (Verdi), ‘al lavoro per giustizia sociale e ambientale in Ue’

agenzia

Roma, 6 apr. “Il rischio è quello di un’Europa di Meloni, di Orban e dell’estrema destra. Un’Europa, cioè, dove sarebbe impossibile mettere al centro molti tra i valori più importanti per cui impegnarsi e cioè le persone, a partire da quelle più vulnerabili, il pianeta, la pace, la transizione climatica giusta”. Lo ha detto la co-portavoce dei giovani Verdi europei Benedetta Scuderi nel corso dell’evento “Il coraggio di osare”, organizzato da Alleanza Verdi e Sinistra a Milano.