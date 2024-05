Europee: Serracchiani, ‘duello tv Schlein-Meloni opportuno e bello’

agenzia

Roma, 14 mag. Il duello tv tra Schlein e Meloni? “Le due leader si confrontano su idee e punti di vista molto diversi di Europa, il confronto è opportuno, necessario ed anche bello, perché è la politica che si confronto sul merito”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata Pd Debora Serracchiani. Secondo lei come finirà il confronto? Con un risultato ‘tennistico’ per una delle due? “Secondo me – ha spiegato Serracchiani a Rai Radio1 -, nessuna delle due può fare 6-0 6-0 all’altra, io mi auguro e sono certa che vada meglio Elly e credo che la premier” durante “questo confronto dovrà chiarire perché le tante cose promesse in campagna elettorale poi non si sono realizzate”.

