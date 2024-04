Europee: Smeriglio (Avs), ‘Ue sia protagonista su pace, sbarrare strada a climafreghisti’

agenzia

Roma, 14 apr. “Siamo sempre più convinti che la sfida che Alleanza Verdi Sinistra deve lanciare nel nostro Paese deve avere innanzitutto l’ambizione di richiamare l’Europa alle proprie responsabilità di protagonista di una agenda di pace. Perché finora questo ruolo l’Europa lo ha mancato”. Lo afferma l’europarlamentare Massimiliano Smeriglio, candidato di Avs per le prossime elezioni europee intervenendo all’evento Il coraggio di osare in corso a Roma.