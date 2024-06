Europee: Speranza, ‘Pd di Schlein è su strada giusta, serve identità chiara’

agenzia

Roma, 10 giu. “C’è ancora tanto da fare. Ma la strada è quella giusta. Con il nuovo Pd di Elly Schlein c’è finalmente un’identità chiara su lavoro, sanità, scuola e soprattutto difesa della nostra Costituzione contro le scellerate proposte dell’autonomia differenziata e del premierato”. Lo scrive sui social il deputato del Pd Roberto Speranza.

“Il risultato incoraggiante del Pd è un fiore da coltivare in un quadro piuttosto inquietante con l’estrema destra che avanza in Europa, specialmente in Francia e in Germania, e le forze del governo in Italia che si consolidano e recuperano spazio elettorale. Ci sono tante buone ragioni per convincere i troppi che decidono ancora di starsene a casa il giorno delle elezioni. Questo deve essere il nostro primo obiettivo lavorando con tutti quelli che vogliono costruire l’alternativa. Forza!”, aggiunge Speranza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA