Europee: Tajani, ‘intesa con Radicali per sostegno campagna elettorale Fi’

Roma, 9 mag. “Abbiamo colto da parte del partito Radicale una certa sintonia e identità di vedute sul tema della giustizia, del sovraffollamento delle carceri e sulla politica estera”. Su “questi punti ci siamo ritrovati” e “visto che non siamo un partito unico, abbiamo deciso, come nel ’94, di combattere delle battaglie in comune e sono contento che il partito Radicale abbia scelto di sostenere Forza Italia nella campagna elettorale per le europee”’. Lo ha annunciato il segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani, in una conferenza stampa nella sede nazionale azzurra con il segretario dei Radicali, Maurizio Turco, e il presidente della commissione Esteri del Senato, Stefania Craxi.

