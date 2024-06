Europee, terremoto in Francia. L’esperto: “Ora dibattito populista tra Macron e Le Pen”

agenzia

Terremoto in Francia. Macron ha sciolto l’Assemblea Legislativa e indetto elezioni lampo dopo la l’ampia sconfitta contro Le Pen emersa dai risultati delle elezioni europee. Il Rassemblement National di Jordan Bardella e di Marine Le Pen infatti ha ottenuto il 31,37% secondo i dati Verian per conto del Parlamento europeo e doppiato la lista Besoin d’Europe (di cui fa parte Renaissance del presidente Emmanuel Macron), data poco sopra il 15%. Macron ha subito indetto le elezioni legislative per il 30 giugno con ballottaggio il 7 luglio.

I socialisti hanno fatto meglio di altre occasioni, ma da soli comunque non riescono a cambiare i destini della politica francese. Come cambia dunque l’Europa dopo questa ‘rivoluzione francese’?

Per Thibault Muzergues, analista dell’International Republican Institute, intervenuto alla Maratona elettorale organizzata da Andkronos al Palazzo dell’Informazione a Roma in occasione delle europee, “il risultato non è uno shock, perché i sondaggi degli ultimi mesi lo dicevano. La campagna elettorale di Valérie Hayer, la candidata della maggioranza del presidente Emmanuel Macron, è stata un disastro, nessuno anche in Francia ricorda chi sia lei”.

Macron, ha continuato Muzergues, “poteva non fare niente ma non è nel suo carattere oppure fare una cosa rischiosa, indire elezioni”.

La sua scommessa, ha spiegato l’analista, è che contro RN possa fare una maggioranza con tutti gli altri partiti. “Il dibattito ora è un dibattito populista tra Macron e Le Pen, tra popolo ed élite, ed entrambi lo vogliono”, ha concluso.