Europee: tutto pronto al Nazareno, atteso arrivo Schlein

Roma, 9 giu. Tutto pronto al Nazareno per l’avvio della notte elettorale. Nella sede del Pd sono presenti già diversi dirigenti tra il cui il presidente dem e capolista nel Nord Est, Stefano Bonaccini. E’ atteso l’arrivo di Elly Schlein. La segretaria in queste settimane si è sempre tenuta lontana dai pronostici ripetendo come un mantra ‘l’asticella porta jella’. Ma tra i dem la valutazione è che tutto quello che arriverà con il ‘2’ davanti sarà considerato positivo. Alle politiche del 2022 il Pd si fermò al 19% mentre alle europee del 2019 con Nicola Zingaretti segretario, i dem ottennero circa il 22,8 ma di quel Pd facevano ancora parte sia Matteo Renzi che Carlo Calenda, attualmente leader di due liste concorrenti, Stati Uniti d’Europa e Azione.

