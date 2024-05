Europee: Vannacci a Zan in tv, ‘lei come omosessuale non rappresenta normalità’

agenzia

Roma, 6 mag. “Ma certo che lo dico, io non mai ritrattato nulla. Lei come omosessuale non rappresenta la normalità”. Così Roberto Vannacci a Alessandro Zan del Pd a Quarta Repubblica su Rete4. “Lei sta dicendo cose che sono fuori dalla Costituzione”, la replica di Zan. Controribatte Vannacci: “Non c’è nessuna differenza di diritti tra chi è omosessuali e chi non. Dico solo che ciò che non è normale non rientra nella norma. Se avessi detto voi siete eccezionali, avrei detto la stessa cosa”. Parole da “nazista”, commenta Zan: “Hitler diceva che gli omosessuali non sono normali”.

