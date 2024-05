Europee: Vespa unico ‘arbitro’, tra Meloni e Schlein focus su idee e programmi**

agenzia

Roma, 10 mag. Un unico arbitro: Bruno Vespa. Nessun dibattito allargato ad altri direttori, sarà lui e lui solo a dirigere la partita Meloni-Schlein, giovedì 23 maggio a ‘Porta a Porta’. A quanto apprende l’Adnkronos, dunque, nello studio di via Teulada saranno in tre: il giornalista e le due leader. Per un confronto che, viene spiegato, sarà “molto istituzionale”: “L’obiettivo sarà quello di raccontare programmi, idee e proposte” in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, che vedono entrambe candidate.

Quanto alla scelta della Rai -nelle settimane scorse erano circolate anche ipotesi che vedevano in campo La7 e Skytg24- dallo staff di Meloni spiegano che “andare su un’emittente privata non era possibile: la sede naturale per accogliere il confronto del presidente del Consiglio dei ministri è il servizio pubblico”. Da qui, lo studio di Vespa, ribattezzato da sempre dagli addetti ai lavori ‘terza Camera dello Stato’. Per un confronto che vede per la prima volta due donne ‘incrociare le spade’, l’una presidente del Consiglio, l’altra leader dell’opposizione. Ma non sarebbe questo l’unico elemento di novità.