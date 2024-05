Europee: video messaggio Prodi con Bonaccini, ‘elezioni decisive, serve Ue più forte’

agenzia

Roma, 24 mag “Queste sono elezioni decisive, davvero. Nel mondo contiamo sempre meno per le nostre divisioni. La politica economica, militare e estera la fanno Stati Uniti e Cina, vogliamo esserci anche noi o no?”. Lo dice Romano Prodi in un video messaggio per le europee con Stefano Bonaccini.

“Questo è il semplice obiettivo che dobbiamo avere in mente, essere uniti con una politica forte e chiara”, dice l’ex premier.