Europei: Benifei, ‘Pd andrà bene, non lo ricordo unito come oggi’

Roma, 3 giu. “Credo che il Pd andrà molto bene in queste elezioni, lo sento parlando con le persone. C’è voglia di costruire un’alternativa a questo governo. Per questo ho buone sensazioni, sono convinto della risalita che il Pd ha costruito anche nelle ultime tornate regionali, aumentando i consensi. Penso che anche per le europee avremo un risultato molto buono che consoliderà un’unità di partito molto forte. Sono nel Pd dall’inizio della sua storia e un Pd unito come oggi io non lo ricordo. È un punto di forza per iniziare da dopo le elezioni europee a costruire in Europa e in Italia un fronte che possa contrapporsi efficacemente”. Lo ha detto Brando Benifei (PD), nell’approfondimento Specchio dei Tempi di Rai News24.

