Europei Ritmica: Raffaeli in finale cerchio e palla

agenzia

Al via a Budapest il campionato continentale

ROMA, 23 MAG – Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Tara Dragas hanno ufficialmente aperto il 40/o campionato europeo di ginnastica ritmica di Budapest, in Ungheria. Oggi si è svolta la prima fase di qualificazione con cerchio e palla e domani il programma individuale si chiuderà con le clavette e il nastro. Sofia Raffaeli, vice campionessa del mondo in carica ha conquistato il pass per la finale in entrambi gli attrezzi “Sono molto contenta delle due esecuzioni che ho fatto oggi – ha detto sorridente al termine delle qualifiche la ginnasta allenata da Claudia Mancinelli – Al cerchio sono certa di poter far meglio. Era il primo esercizio quindi sono stata più attenta. Con la palla mi sono sentita benissimo anche se ho tolto qualche piccola difficoltà che reinserirò sabato nell’all around e poi in finale domenica. Il mio obiettivo principale in questo europeo è mostrare alla giuria e a tutto il pubblico ciò che ho affinato in questi mesi di allenamento in palestra. Sono pronta per dare il mio massimo”. Raffaeli al momento occupa la prima posizione parziale nel concorso generale con il totale di 70.550 punti, seguita dalla bulgara Stiliana Nikolova (69.450) e dall’israeliana Daniela Munits (68.550). Milena Baldassarri, invece, nonostante l’ottima performance al palla ha sfiorato di un soffio il pass per la final eight. La 23enne di Ravenna, sesta miglior ginnasta all’Olimpiade di Tokyo 2021, tornerà domani sulla pedana di Budapest per gareggiare con le clavette e il nastro cercando di conquistare l’accesso alla finale all around di sabato. “Oggi ho eseguito il mio primo attrezzo a questo campionato europeo – le sue parole – Sono molto contenta di come è andata. Ho portato a casa l’esercizio. Sicuramente posso fare meglio ma come partenza mi ritengo soddisfatta”. Tara Dragas con il punteggio di 32.800 si posiziona al 15/o posto dando un grande contributo alla classifica per team – data dalla somma degli otto punteggi individuali sommati a quelli di squadra – che vede l’Italia, al momento, in seconda posizione con 136.150 dietro a Israele, prima con 136.850. “Era il mio prima europeo da senior quindi il mio unico obiettivo era quello di rendere orgogliosa me stessa facendo del mio meglio”, le sue parole in mixed zone. Intanto, archiviata la qualifica senior, il fitto programma di gara prosegue con le finali per attrezzo junior. Dalle 20 alle 22, infatti, rivedremo in gara Anna Piergentili alla palla e Margherita Fucci alle clavette. Le azzurrine tenteranno di conquistare la loro prima medaglia europea junior sfidando i migliori giovani talenti di tutto il Vecchio Continente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA