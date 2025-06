Europei U.21: Coppola e Casadei nella lista dei 23 di Nunziata

agenzia

Antognoni "un bel gruppo con tanti ottimi giocatori"

ROMA, 04 GIU – Il tecnico della nazionale U.21, Carmine Nunziata, ha ufficializzato la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte al Campionato europeo di categoria, che si svolgerà dall’11 al 28 giugno prossimo in Slovacchia. Dei calciatori presenti nel raduno a Tirrenia, Nunziata ha escluso il difensore Giovanni Bonfanti e il trequartista Cristian Volpato, mentre sono nella lista Diego Coppola e Cesare Casadei, in raduno in questi giorni con la Nazionale maggiore e che si aggregheranno al gruppo il 10 giugno. “E’ un bel gruppo, con tanti ottimi giocatori, sicuramente i migliori che l’Italia può proporre in questo momento – il commento del capo delegazione, Giancarlo Antognoni, al sito Figc -. Il nostro compito è quello di aiutarli a crescere perchè nonostante abbiano già fatto diverse esperienze, hanno pur sempre vent’anni. Cerchiamo di dar loro i consigli giusti e far capire che questa è una maglia importante”. “In Slovacchia ci sono squadre molto forti come Francia, Spagna, Inghilterra, ma possiamo ambire ad ottenere un risultato positivo – ha aggiunto il campione del mondo 1982 -. A livello giovanile siamo cresciuti molto e le vittorie europee dell’U.19 e dell’U.17 confermano come negli ultimi anni sia stato fatto un percorso importante”. Gli azzurri affronteranno domani alle 17.30 a Tirrenia un test match a porte chiuse con la Nazionale Under 20, per poi partire domenica prossima alla volta della Slovacchia. Ecco la lista dei convocati (con i relativi numeri). Portieri: 1 Sebastiano Desplanches (Palermo), 22 Jacopo Sassi (Crotone), 12 Gioele Zacchi (Latina); Difensori: 15 Diego Coppola (Verona), 6 Daniele Ghilardi (Verona), 19 Gabriele Guarino (Carrarese), 13 Michael Kayode (Brentford), 5 Lorenzo Pirola (Olympiacos), 3 Matteo Ruggeri (Atalanta), 16 Riccardo Turicchia (Juventus), 2 Mattia Zanotti (Lugano). Centrocampisti: 23 Alessandro Bianco (Monza), 8 Cesare Casadei (Torino), 18 Issa Doumbia (Venezia), 14 Giovanni Fabbian (Bologna), 21 Jacopo Fazzini (Empoli), 7 Cher Ndour (Fiorentina), 20 Niccolò Pisilli (Roma), 4 Matteo Prati (Cagliari). Attaccanti: 9 Giuseppe Ambrosino (Frosinone), 11 Tommaso Baldanzi (Roma), 10 Wilfried Gnonto (Leeds United), 17 Luca Koleosho (Burnley).

