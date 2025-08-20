Eurostat conferma, inflazione Eurozona ferma al 2% a luglio

agenzia

Nell'Ue sale al 2,4%

BRUXELLES, 20 AGO – Il tasso di inflazione annuale dell’area dell’euro è stato del 2% a luglio 2025, stabile rispetto a giugno. Lo afferma Eurostat confermando la stima ‘flash’ di inizio mese. Nell’Unione europea l’inflazione è stata del 2,4% a luglio, in aumento rispetto al 2,3% di giugno. Tassi annuali più bassi a Cipro (0,1%), Francia (0,9%) e Irlanda (1,6%). Più alti in Romania (6,6%), Estonia (5,6%) e Slovacchia (4,6%). In Italia è dell’1,7% dall’1,8% di giugno. A livello settoriale, contributo più alto da servizi (+1,46 punti percentuali. All’opposto energia (-0,23 punti percentuali).

