Eurostat, prezzi del gas in aumento, in Italia tra i più cari

agenzia

Dati sulla seconda metà del 2024. Roma dopo Svezia e Paesi Bassi

BRUXELLES, 06 MAG – Nella seconda metà del 2024, l’Italia era il terzo Paese Ue con i prezzi del gas più alti (15,86 euro per 100 kWh), dopo Svezia (18,93 euro) e Paesi Bassi (16,71 euro). Lo certificano i dati Eurostat secondo cui nel secondo semestre dell’anno scorso i prezzi del gas per uso domestico nell’Ue sono aumentati per la prima volta dopo la loro attenuazione a seguito della crisi energetica scaturita dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. I prezzi medi, tasse incluse, sono saliti a 12,33 euro per 100 kWh, rispetto agli 11,04 euro della prima metà dell’anno. L’Ufficio statistico dell’Ue sottolinea che si tratta del prezzo più alto registrato dall’inizio della raccolta dati nel 2008. L’aumento è dovuto in gran parte all’aumento delle tasse in molti paesi dell’Ue, in seguito alla riduzione delle precedenti misure di alleggerimento durante il picco della crisi dei prezzi. Al contrario, Ungheria (3,20 euro per 100 kWh), Croazia (4,60 euro) e Romania (5,40 euro) hanno registrato i prezzi più bassi.

