Da ieri sera la protesta di decine di studenti di Sciences Po

PARIGI, 25 APR – Le forze dell’ordine sono intervenute in nottata in uno dei campus della facoltà parigina di Sciences Po per evacuare i locali, occupati da alcune decine di studenti per una protesta filo-palestinese. Lo ha annunciato la direzione della facoltà.

