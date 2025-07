Evaso dopo laurea, irreperibile anche la fidanzata

agenzia

Andrea Cavallari si sarebbe appartato con lei dopo la cerimonia

ROMA, 07 LUG – Anche la fidanzata di Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo che dopo la cerimonia di laurea a Bologna ha fatto perdere le proprie tracce non rientrando in carcere, risulta anche lei irreperibile da giovedì scorso. A quanto si è appreso, dopo la cerimonia il giovane era rimasto da solo insieme alla fidanzata e da allora si sono perse le loro tracce.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA