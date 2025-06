Ex collaboratore Borsellino, ‘era vicino ad arrestare Giammanco’

agenzia

La rivelazione in un'intervista esclusiva al Tg1

ROMA, 29 GIU – “Certamente Borsellino poco prima di morire aveva detto che era prossimo ad arrestare il procuratore Giammanco”, all’epoca a capo di Palermo. Lo ha detto, in un’intervista al Tg1, Carmelo Canale, ufficiale dei carabinieri collaboratore storico di Paolo Borsellino e oggi in pensione. Parlando dell’agenda rossa del magistrato, mai ritrovata, Canale afferma che con quanto c’era dentro “oggi avremmo visto e capito cosa scrisse Borsellino pochi giorni prima di morire”. L’ex carabiniere, inoltre, ha preparato una raccolta di appunti di Borsellino presi da un’altra agenda e presto li consegnerà alla commissione Antimafia. Con lui, al Tg1, c’è anche la figlia, a cui la famiglia Borsellino ha donato la borsa che il magistrato lasciò in macchina il giorno dell’attentato di via D’Amelio e all’interno della quale ci sarebbe stata l’agenda rossa. “Sono orgogliosa di poterla mostrare a tutti – ha detto – è un simbolo che trasmette legalità e abnegazione per il lavoro e grande umanità”.

